Aankondiging Bureau Brabant 26-11-2018

Rob Sengers is op 8 september 2004 geliquideerd in Esbeek. De dader is nooit gevonden. Toch zijn we nog steeds bezig om meer informatie te achterhalen van wat er toen met hem is gebeurd. Een beloning van 15.000 euro helpt misschien bij het vinden van de schutter.

Bij een restaurant in Esbeek werd de uit België afkomstige Rob Sengers in 2004 dood gevonden. Hij bleek doodgeschoten. Mensen die toevallig langsliepen, ontdekten hem in zijn auto met draaiende motor. Kort na de moord vinden wij in de bosjes bij de kruising van de N269 en de Groenstraat een scooter. Waarschijnlijk is dit de scooter die bij de liquidatie is gebruikt. Hier treffen wij DNA-sporen op aan. Met nieuwe technieken worden de DNA-sporen in deze zaak opnieuw door het NFI onderzocht. Maar er moeten ook nog mensen rondlopen die meer weten over de moord op Rob Sengers.



Weet u iets? Misschien over de scooter, over de dader of daders, laat het weten! Heeft u iemand in uw omgeving horen praten over de moord? Elk detail, hoe klein ook, kan van belang zijn.

