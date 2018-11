Digitaal bewustzijn zedenteams toegenomen

Uit de Dadermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt ook dat het aantal meldingen van kinderporno de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. In 2018 verwachten we tegen de 30.000 meldingen te krijgen van kinderporno. In 2014 hadden we slechts een instroom van 2900 meldingen per jaar.

Dat politie en Openbaar Ministerie ondanks de explosieve stijging van het aantal meldingen van kinderporno niet méér onderzoek doen, heeft volgens Van Kleef deels te maken met het aantal beschikbare rechercheurs, maar vooral met de aard van de onderzoeken. Politie en OM kiezen voor zaken waarbij mogelijk sprake is van ‘actuele misbruiksituaties’. Verder richt de politie zich op de makers en verspreiders van kinderporno. Van Kleef: Dit zijn complexe onderzoeken die veel tijd en capaciteit vergen. We kiezen dus bewust voor ingewikkelde zaken en dat leidt tot beperking van het aantal onderzoeken.’