Politieagent uit Arnhem mishandeld tijdens aanhouding

Eenmaal bij het gemeentehuis vroegen agenten de man om naar buiten te gaan. Nadat zij buiten met de man hadden gesproken, lieten ze hem gaan. Toen ze de man even verderop weer zagen, had de man een metalen voorwerp in zijn handen. Hij maakte hiermee zwaaide bewegingen richting de agenten, waarop ze hem sommeerden het voorwerp los te laten. Omdat hij na meerdere waarschuwingen met het voorwerp bleef zwaaien, hebben agenten pepperspray gebruikt. De man bleef zich verzetten, maar uiteindelijk hebben agenten hem kunnen aanhouden en boeien. De man is overgebracht naar het arrestantencomplex.

Tijdens de aanhouding haalde de man met zijn vuist uit naar het gezicht van een agent. De agent is behandeld in het ziekenhuis, maar maakt het inmiddels goed. De man zit momenteel nog vast.

(2018526075 KJ)