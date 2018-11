350.000 euro aangetroffen in wasmachine

Op maandag 19 november 2018 vond een controle plaats in een woning aan het Oeverpad in Amsterdam Nieuw-West, waar volgens de gemeenteadministratie niemand woonde. Tijdens de doorzoeking van de woning stuitten agenten op 350.000 euro verstopt in de wasmachine. De politie nam meerdere gsm’s, een geldtelmachine en een vuurwapen in beslag. Een 24-jarige verdachte - op dat moment aanwezig in de woning - is aangehouden op verdenking van het witwassen van geld.



Spookburgeracties richten zich op mensen die in de stad wonen, maar nergens ingeschreven staan. Zo worden vooraf adressen geselecteerd aan de hand van bijvoorbeeld leegstand, signalen van woonfraude, opvallende bewoning of signalen van criminaliteit.