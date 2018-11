Getuigen gezocht van beschieting op woning Daalwijk

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat er vermoedelijk uit de richting van de Dolingadreef of de Bernard Shawsingel is geschoten. Daarbij is niet uit te sluiten dat het projectiel vanaf het dak van een woning of vanuit een woning is afgevuurd. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere bruikbare informatie over dit schietincident? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.