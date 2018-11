Bestuurders lappen regels aan hun laars

De mannen reden over een afgekruiste rijstrook van de A4 ter hoogte van Ypenburg in de richting van Den Haag-Zuid. De boete die de bestuurders hiervoor ontvingen bedroeg 230 euro. De eerste bestuurder was een 28-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Hij haalde rechts in met zijn personenauto en had geen geldig rijbewijs. Onderzoek wees uit dat hij een ongewenste vreemdeling was. De man met het busje betrof een 31-jarige man uit Den Haag. Hij reed in een voertuig met een lekke uitlaat.

De mannen kenden elkaar en waren beiden verantwoordelijk voor het vervoeren van de sigaretten. De politie hield hen aan voor de accijnswet. Accijns is een belasting om het gebruik van bepaalde consumptiegoederen af te remmen. De ongewenste vreemdeling werd overgedragen aan de vreemdelingendienst. De man met de sigaretten in zijn busje is overgedragen aan de douane. Zij doen onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en handelen de zaak verder af.

De strook was afgekruist vanwege een automobilist met pech. Automobilisten die een rood kruis negeren, brengen andere weggebruikers en hulpverleners ernstig in gevaar.