Handgranaat aangetroffen, recherche zoekt getuigen

Omstreeks 20.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de Van de Hagenstraat een handgranaat zou liggen. Ter plaatse werd inderdaad het explosief aangetroffen waarna een ruime afzetting werd gecreeërd. De Explosieven Opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft de handgranaat onschadelijk gemaakt. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.



Heeft u iets gezien in de omgeving van de Van der Hagenstraat dat met deze zaak te maken kan hebben of heeft u op een andere manier informatie die voor de recherche van belang kan zijn? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Zoetermeer via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.