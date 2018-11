Verdovende middelen in gestolen voertuig

De twee verdachten vluchtten uit het voertuig en gooiden hierbij de autosleutel weg. Eén verdachte werd voor het station aangehouden en de andere op het perron. De politie heeft de sleutel kunnen achterhalen en deed onderzoek in het voertuig. Hier trof de politie een grote hoeveelheid verdovende middelen aan. De geschatte hoeveelheid is ongeveer 45.000 pillen. Het voertuig is in beslag genomen en afgevoerd. De politie onderzoekt de zaak.