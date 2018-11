Politie dringend op zoek naar getuigen van brand paardenstal

De brand ontstond maandag kort na 19.00 uur in de schuur. Drie paarden die op dat moment in de schuur waren overleefden de brand helaas niet. Direct werd er een onderzoek gestart. Er wordt ernstig rekening gehouden met brandstichting. De verslagenheid bij de eigenaar van de paarden en onder dorpsgenoten is groot. De politie is nog steeds dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze brand.



Brand trailer

Op 15 november stond er een paardentrailer in brand op dezelfde manege. Op dit moment is nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen beide branden.



Oproep getuigen

Bent u getuige geweest van deze brand of heeft u meer informatie hierover en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.