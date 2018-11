Vuurwerkteam controleert op illegaal vuurwerk

Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich daarom in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit dan bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Op Vraaghetdepolitie.nl - het jongerenplatform van de politie – vind je een filmpje over wat er gebeurt als je illegaal vuurwerk hebt.