Zakkenrolster aangehouden na onderzoek

Tussen augustus en november kwamen bij de politie in de Bollenstreek meerdere aangiften van zakkenrollerij binnen. In alle gevallen was het slachtoffer een oudere die in de lokale supermarkt aan het winkelen was. Na het zakkenrollen werd er met de gestolen pinpas geld opgenomen. Het vermoeden rees dat dezelfde vrouw verantwoordelijk was voor deze diefstallen.

Nadat haar identiteit werd vastgesteld, werd zij op vrijdag 16 november op heterdaad in de kraag gevat door de politie in Kerkrade. De vrouw is voor verhoor overgebracht naar de politie-eenheid Den Haag. De rechter-commissaris besliste dat de vrouw in ieder geval 14 dagen vast blijft zitten.