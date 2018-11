Betrapt met vuurwapen in gestolen auto

Bij de politie kwam via cameratoezicht een zogenaamde hit binnen dat er een gestolen auto reed in de buurt van de Beukendaal. Direct gingen politiemensen op zoek naar het voertuig en zagen deze bij de kruising met de Spinozaweg stilstaan. De auto reed verder de Spinozaweg op. Het voertuig slingerde en reed over een stoepje. De bestuurder was druk bezig in de auto met iets te pakken of weg te leggen.