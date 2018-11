Politie houdt verdachte steekincident Dunantstraat aan

Donderdagochtend iets voor elven kon een bewoner van een zorgstelling het niet verkroppen dat hij was aangesproken op zijn gedrag. Dit mondde uit in een ruzie, waarbij hij een medewerkster in haar buik stak.

De hulpdiensten waren snel in Delfshaven en brachten de vrouw, die aanspreekbaar was, met spoed naar het ziekenhuis. De verdachte ging er vandoor, maar zijn signalement werd heel snel verspreid via twitter en burgernet. Wellicht was dat een reden om zich te melden bij een politiebureau. Inmiddels zit de 22-jarige man uit Rotterdam vast. Dank aan iedereen voor het retweeten van de berichten.