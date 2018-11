Bewoners overlopen inbreker

Rond 20.45 kwamen de bewoners thuis en zagen in hun woning een vreemde man. De man gaf de bewoonster een harde duw waardoor zij viel. Ook de bewoner werd in de vlucht van de inbreker geduwd. De inbreker weet met buit te ontkomen. Een agent en politiehond hebben in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de verdachte. De politie doet verder onderzoek. Heeft u gisteravond iets verdachts gezien of gehoord in de Jonkheer van Vredenburghlaan of omgeving? Laat het ons weten via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.