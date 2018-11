Drugs in woning gevonden, drie mannen gearresteerd

Omdat het vermoeden bestond dat er vanuit het pand in drugs werd gehandeld is de politie een onderzoek gestart. Woensdagavond 21 november werd rond 19.20 uur met toestemming van de officier van justitie binnengegaan in de woning aan de Grenulaan. In de woning waren naast de bewoner nog twee mannen aanwezig. Agenten vonden ongeveer 200 gram hasj, 10 gram cocaïne, hennepafval en een vals briefje van 50 euro. Een van de verdachten had een mes op zak. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Het gaat om de 46-jarige bewoner, een twee mannen van 24 jaar uit Terneuzen.