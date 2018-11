Handelsvoorraad drugs aangetroffen

Op het basisteam Leijdal was woensdag 21 november 2018 gepland als een zogenaamde clusterdag. Agenten gaan dan met een speciale opdracht de straat op. Deze dag lag de nadruk op woninginbraken, overvallen, straatroven en fietsendiefstallen. Om 21.00 uur reed een koppel over de Kooikerstraat. Ze zagen dat een man uit een woning kwam met twee dozen die hij in een bestelbus legde. Op het moment dat ze deze man aanspraken, om te kijken of hij niet aan het inbreken was, zagen ze dat de man een zenuwachtige indruk maakte. In de doos bleken joints en drugs te zitten. Er werd kordaat opgetreden en ze betraden het pand. Daar troffen ze nog een man aan. In een kamer van het pand lag een grote handelsvoorraad van vermoedelijk een coffeeshop, voortgedraaide joints, bakjes met verschilleden soorten hennep en meer spullen die in een coffeeshop verkocht worden. De twee mannen, 38 en 39 uit Tilburg, zijn aangehouden. De hele voorraad is in beslag genomen. De recherche onderzoekt de zaak verder.