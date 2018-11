Inbrekers op heterdaad aangehouden

Agenten zagen in de omgeving in de Beetwortelstraat een bestelauto staan. In de auto lag een kniptang en die is in beslag genomen. Op de Suikersingel troffen zij een man aan en die is gearresteerd. Ondertussen was ook een politiehond ingezet om in de omgeving rond het bedrijf te speuren naar inbrekerswerktuig. Politiehond Zorro vond verstopt in het water tussen het riet bij de Dintel de tweede verdachte. De man liep hierbij een kleine verwonding in zijn arm op. Een arts heeft hem behandeld en daarna kon hij overgebracht geworden naar een politiecel. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Het gaat om een 39-jarige man uit Bleskensgraaf en een 37-jarige man uit Dordrecht.