Auto gevonden in zaak doodslag op agent

Een motoragent zette direct de achtervolging in. Op de Hoeflaan nam de bestuurder van de auto een enorm risico, door plotseling vol in de remmen te gaan. Hij zette de auto in zijn achteruit en reed vervolgens vol in op de motoragent, die daardoor viel. Met piepende banden ging de auto ervandoor richting de Rijzertlaan, waar het voertuig uit het zicht verdween. De motoragent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn been en was flink geschrokken van wat hem was overkomen: “Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen was”, zo liet de agent meteen na de aanrijding weten.