Omvangrijk drugslab ontdekt in bedrijfspand

Het enorme bedrijfspand op het industrieterrein had al langer de aandacht van de politie en gemeente. Zo bedroeg de huurprijs van het pand vele duizenden euro’s per maand, maar was er nauwelijks bedrijvigheid te zien in en rond het pand. Verder was er onlangs informatie binnengekomen dat in het pand mogelijk XTC of hennep aanwezig zou zijn. Reden om vanmorgen een kijkje te nemen.