FF vlot, 2de slot

Frustratie

De vier wijkagenten van de gemeentes, waar veel scholen, winkelcentra en een station zijn, zien vaak de frustratie bij de benadeelden. Je hebt een mooie fiets, zet hem ergens neer; je komt terug en de fiets is weg.

Het fietsendiefstallenprobleem is een doorlopend probleem. Regelmatig zijn door agenten projecten gedraaid, ook samen met gemeentelijke toezichthouders om de diefstallen tegen te gaan en de dieven te pakken. Soms met succes, vaker ook niet. Het niet of niet goed op slot zetten van een fiets blijkt in veel gevallen de oorzaak. Met een vlog van Timothy van de Berg en een filmpje van de politie hopen de agenten op een andere ‘mindset ’ van de eigenaren. De campagne die wordt ondersteund door matrixborden en posters. Al het campagnemateriaal wordt aangeboden op o.a. scholen en openbare instellingen.

Tweede slot

Te vaak komt het voor dat een fiets niet met een tweede slot aan de ‘vaste wereld’ wordt vast gezet. Een snoeptuin voor de dief. Binnen enkele seconden kan een fietsslot worden opengemaakt en weg is de fiets. Gebruik altijd een tweede of derde slot. En het liefst verschillende sloten. Vaak zijn dieven gespecialiseerd in één slot, meerdere sloten schrikt af en werkt vertragend.

Registreren

We weten het allemaal, zodra je waardevolle spullen aanschaft moeten we ze registreren. Als je dan toch slachtoffer wordt van een diefstal heb je altijd het registratienummer en een foto. Dit is dan weer heel handig voor het doen van aangifte. Voor diefstal van een fiets hoef je niet naar het politiebureau. Dit kan telefonisch of via internet.