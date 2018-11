Politie.nl beste website

De politie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van politie.nl. Een van de recente verbeteringen is bijvoorbeeld de slimme wijze waarop de werkgebieden van wijkagenten zijn ingericht. Zo kan iedereen zijn wijkagent gemakkelijk terugvinden en sneller in contact komen met een agent in zijn buurt.



Een andere verbetering is dat burgers hun mailadres kunnen checken en controleren of inloggegevens in het verleden zijn gehackt. Naast de check krijgen zij advies over wat te doen als inloggegevens zijn ‘gestolen’ door hackers. Ook het uploaden van bestanden, zoals foto’s en filmpjes, is verbeterd en vereenvoudigd.