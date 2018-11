Antiterrorisme-oefening Venari ten einde

´Het scenario was zo realistisch mogelijk´, zegt portefeuillehouder Nicole Bogers. ´Op die manier bereiden we ons voor op situaties waarin we geconfronteerd worden met veel geweld.´

De oefening begon met een aanslag op een zogenaamd asielzoekerscentrum in Bilthoven, waarbij met automatische wapens werd geschoten en meerdere mensen werden gegijzeld. De daders sloegen kort daarop op de vlucht en werden uiteindelijk later die avond in Hoorn, Ridderkerk, Borne, Tilburg, Zaandam en Rotterdam, aangehouden. In Rotterdam crashte een auto waarvan de inzittenden onderdeel uitmaakten van het netwerk van de aanslagplegers. Eén van de inzittenden kwam daarbij om het leven, één werd aangehouden en de ander sloeg op de vlucht. Uiteindelijk werd om 22:00 uur de laatste verdachte aangehouden.