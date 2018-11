Bom ontploft onder auto

De aanslag vond plaats op 23 november 2000 tussen tien en elf uur ’s ochtends. Versfeld overleefde de aanslag maar werd wel invalide als gevolg van de ontploffing. Wonder boven wonder bleef zijn destijds 10-jarige zoontje die ook in de auto zat ongedeerd. De aanslag heeft een enorme impact gehad op hemzelf, zijn familie en met name op zijn zoon.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Meer over deze zaak is te lezen op de coldcasekalender 2018.