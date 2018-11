Drie mannen op heterdaad aangehouden

De getuige meldde rond 13.00 uur bij de politie dat een onbekende auto op een verdachte manier over de Zandvoortsestraat reed, dat deze was gestopt en dat mogelijk werd ingebroken in een woning. Agenten waren snel bij de woning en troffen drie inbrekers in de woning aan.

Omdat uit de politiesystemen bleek dat de tenaamgestelde van de auto mogelijk in het bezit kon zijn van een vuurwapen, namen agenten bij de aanhouding uit voorzorg hun dienstwapen ter hand. De aanhouding verliep zonder problemen. De mannen, een 18- en 20-jarige man uit Tiel en een 21-jarige man waarvan de woonplaats niet bekend is, zijn ingesloten voor nader verhoor. De auto, die niet op naam gesteld stond van een van de aangehouden mannen, is in beslag genomen.

2018527473 HP