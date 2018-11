Militairen ondersteunen politie bij anti-terrorisme oefening Harskamp

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. We kunnen niet alles voorkomen, maar we kunnen ons wel goed voorbereiden. Tijdens de eerste uren na een terroristische aanslag of bij dreiging daarvan is samenwerking tussen verschillende diensten van levensbelang. Om snel en daadkrachtig te kunnen handelen, oefende de politie deze week in Harskamp samen met de ‘hulptroepen’ van de landmacht. Het is niet de eerste keer dat zij met elkaar trainen, zodat de diensten klaarstaan als het er echt toe doet. Er waren een kleine 400 man bij deze oefening betrokken.



Het doel van deze oefendagen was het bevorderen van de samenwerking en de geoefendheid van de Bewakings -eenheden van de politie en Defensie. Daarnaast werden werkwijzen en procedures op elkaar afgestemd. Evenals de onderlinge communicatie, zodat in de praktijk alle diensten op een zo professioneel mogelijke wijze kunnen optreden in het publieke domein ten behoeve van de landelijke veiligheid.