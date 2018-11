Verdachte van diefstal kleding meldt zich

Nederland veiliger maken, met dat doel vragen wij via de media uw medewerking bij het bestrijden van criminaliteit. En dat lukt! Ruim 25 procent van de gepleegde misdrijven waar we in Bureau Hengeveld uw medewerking voor vragen, lossen we dankzij uw tips ook daadwerkelijk op. Los daarvan werken de berichten die we via de media verspreiden preventief. Ook met RTV NH tv-programma Bureau NH maken we Nederland veiliger en hetzelfde geldt al sinds vele jaren voor Opsporing Verzocht van AVRO / TROS. Ook via Omroep Flevoland proberen we misdrijven op te lossen, al heeft die omroep daar nog geen apart programma voor.