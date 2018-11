Getuigen van overval op snackbar gezocht

Die avond rond 21.55 uur kwam een overvaller de snackbar binnen en bedreigde de eigenaar met een wapen. Hij had het op het kasgeld voorzien en ging er even later met nog onbekende buit rennend vandoor richting de Mussenstraat. De eigenaar van de snackbar rende achter hem aan, maar verloor hem een eind verderop uit het oog.

Signalement

Het signalement van de verdachte luidt:

• man

• lengte circa 1,85 meter tot 1,90 meter

• gezicht volledig bedekt met uitzondering van de ogen

• droeg een donkerkleurig trainingspak met een embleem op de borst.

• droeg donkerkleurige handschoenen

Vragen

• Heeft u vóór de overval in de omgeving van de snackbar iets verdachts gezien dat mogelijk iets met deze zaak te maken heeft?

• Heeft de overvaller naar binnen zien gaan, naar buiten zien komen of hem ergens op de vlucht gezien?

• Weet u misschien wie de overvaller is of waar hij woont?

Tips

Uw informatie die mogelijk kan helpen deze overval op te lossen is welkom bij de recherche in Hilversum, tel. 0900-8844. Of gebruik het tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan ook, tel. 0800-7000.