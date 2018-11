Automobilist rijdt door na twee aanrijdingen

Omstreeks 17.45 uur fietste een 18-jarige vrouw uit Limmen over de Zanddijk in de richting van Egmond. Vanuit tegengestelde richting kwam een personenauto aanrijden. In het voorbijgaan raakte de auto de fietster ter hoogte van haar borst. Het slachtoffer moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. Bij onderzoek werd later een klaplong geconstateerd. De bestuurder van de auto stopte niet bij het ongeval, maar reed door richting Limmen.

Even verderop haalde de automobilist een 52-jarige vrouw uit Limmen in. Zij was aan het hardlopen en liep aan de linkerzijde van de Zandweg in de richting Limmen. In het voorbijgaan raakte de auto de vrouw aan haar rechterarm. Zij liep hierbij verwondingen aan haar arm op die gehecht moesten worden. Ook in dit geval reed de auto door, zonder bij het ongeval te stoppen.

De politie verzoekt de bestuurder van de auto om zich te melden. Ook worden eventuele getuigen of mensen die informatie hebben over de automobilist opgeroepen zich bij de politie te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2018225641-729