Honderdelf bekeuringen

Zaandam - Op donderdagmiddag en –avond hield de politie in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland verkeerscontroles in het gebied van Zaanstad. De controles richtten zich voornamelijk op afleiding in het verkeer (o.a. niet handsfree bellen) en verlichting van fietsen en bromfietsen. In totaal leverde de controles honderdelf bekeuringen op.