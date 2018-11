Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser

De politie komt graag nog een keer in contact met de getuige die ze daar kort spraken. Was u (die) getuige of heeft u meer informatie over de auto die na de aanrijding is doorgereden neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem. Het niet ter plaatse blijven (doorrijden) na een aanrijding is een misdrijf.

Beeldmateriaal, bijvoorbeeld opgenomen op de vluchtroute, kunt u ter beschikking stellen van de politie via het tipformulier.