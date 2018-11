Wie danste (mogelijk) met Sofie Kerklaan?

Een jaar geleden, in de nacht van 11 op 12 november 2017, is de 27-jarige Sofie Kerklaan zwaargewond aangetroffen aan het Djakartaterras. Zij overleed korte tijd later aan haar verwondingen.



De recherche doet nog altijd onderzoek naar de omstandigheden waaronder zij overleed. Vooralsnog houdt het onderzoeksteam rekening met zowel een scenario van een noodlottig ongeval of een misdrijf.

In de media zijn door het rechercheteam eerder vragen gesteld over twee vrouwen die in die betreffende nacht hebben gedanst bij de onderdoorgang van het Djakartaterras, ter hoogte van de nijlpaardkoppen. Het team denkt dat Sofie één van deze vrouwen was, maar de identiteit van de andere vrouw is nog altijd onbekend.



Tijdens het onderzoek zijn veel dansvrienden- en vriendinnen als getuige gehoord. Helaas heeft dat niet duidelijk gemaakt wie de vrouw was met wie Sofie daar gedanst heeft. Het is goed mogelijk dat iemand meer informatie heeft, maar dit niet eerder met ons heeft durven delen. Ondanks mogelijke gevoelens van angst of schaamte is het voor het onderzoek van belang om alsnog met deze vrouw in contact te komen. En in het bijzonder voor de nabestaanden van Sofie. Zij leven nog altijd in grote onzekerheid wat haar is overkomen.