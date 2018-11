Aanhouding na verkeersruzie

Agenten kregen donderdag omstreeks 16.00 uur de melding dat bij een verkeersruzie op de snelweg de bestuurder van een personenauto was bedreigd met een vuurwapen. Omdat de bedreigde bestuurder achter de auto van de verdachten bleef rijden, konden agenten via de mobilofoon precies op de hoogte gehouden worden van waar het voertuig reed.



Toen de agenten de auto zagen rijden op de Zoetermeerse Rijweg, gaven zij de bestuurder een stopteken en werden op de Emmy Belinfantedreef de twee inzittende aangehouden. Vanwege de mogelijkheid dat in de auto een vuurwapen lag, gebruikten de agenten daarvoor de BTGV-methode (benaderingstechniek gevaarlijke gedachte), oftewel de uitpraatprocedure. In de auto werd een startpistool aangetroffen. De verdachten, een 25-jarige Zoetermeerder en een 29-jarige man uit Leiden, werden ingesloten op het bureau. De 29-jarige verklaarde dat het startpistool van hem was. Hij deed afstand van het pistool en zit nog vast, de 25-jarige werd op last van de officier van justitie weer heengezonden. De recherche onderzoekt de zaak.