Diefstal met geweld, recherche zoekt getuigen

Omstreeks 20.00 uur parkeerde een 45-jarige man uit Alphen zijn auto op het Burgemeester Visserpark. Vlak nadat hij was uitgestapt, werd hij belaagd door twee jongens die hem mishandelden en er met zijn telefoon vandoor gingen. De man is korte tijd bewusteloos geweest en was licht gewond. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Hij wist te vertellen dat zijn belagers er op een scooter vandoor waren gegaan.



De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u donderdagavond omstreeks 20.00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van het Burgemeester Visserpark wat met deze beroving te maken kan hebben? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Gouda via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.