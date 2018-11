Drie verdachten aangehouden na melding vuurwapen

Rond 20:45 uur belde een getuige de politie en vertelde dat hij in het Notenboompark drie personen had horen praten over een vuurwapen dat zij op dat moment bij zich zouden hebben. De politie neemt dit soort meldingen erg serieus, daarom ging een aantal agenten direct ter plaatse.

In het Notenboompark zagen de agenten drie jonge mannen lopen die voldeden aan het signalement dat de melder had doorgegeven. Toen zij de agenten zagen liepen zij weg in de richting van de Schellinglaan. Vanwege de mogelijkheid dat de verdachten een vuurwapen bij zich hadden richtten de agenten hun wapens en hielden zij de verdachten aan.

In de omgeving is vervolgens gezocht naar een tas waar het vuurwapen in zou zitten. Er werd uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen. De drie verdachten – Hagenaren van 22, 21 en 17 jaar oud - mochten na verhoor het bureau verlaten.