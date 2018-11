EVA-Team houdt 3 voortvluchtigen aan

Den Haag

Op dinsdag 20 november hield het EVA-team een man uit Den Haag aan in zijn woning. De man was in 2009 veroordeeld voor het terugbetalen aan de Staat van €15.000. Daarnaast moet de man nog een gevangenisstraf van 75 dagen uitzitten.

Overtreden Opiumwet

Op dinsdag 20 november hield het EVA-team rond 12.00 uur een 31-jarige man aan die gesignaleerd stond voor de uitlevering aan Polen in verband met het overtreden van de Opiumwet. De maximale gevangenisstraf die deze man voor dit feit in Polen kan krijgen is 15 jaar. De man was in Nederland in 2016 ook al veroordeeld voor handel in XTC-pillen en in 2014 voor diefstal met geweld. Tijdens zijn aanhouding toonde de man een vals identiteitsbewijs. Het EVA-team heeft de man vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Leiden

Op donderdagochtend 22 november hield het EVA-team een 22-jarige man aan. De man was veroordeeld tot 79 dagen gevangenisstraf voor openlijk geweld tegen personen. De man probeerde te vluchten maar werd uiteindelijk toch worden aangehouden.