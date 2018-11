Onderzoek naar ontploffing voertuig afgerond

Rijswijk - Meerdere getuigen belden maandag 19 november omstreeks 22:30 uur de politie om te melden dat een voertuig na een ontploffing in vlammen stond op de Prinses Beatrixlaan. Een man die in het voertuig zat, is ter plaatse in het voertuig overleden. De politie gaat na uitgebreid onderzoek uit van zelfdoding.