Briellenaar (34) bedreigt hulpverleensters met mes

De man verscheen onaangekondigd bij de hulpverleners en was gelijk verbaal heel agressief. De medewerksters probeerden hem te kalmeren, maar een normaal gesprek bleek niet mogelijk. Omdat de vrouwen zich bedreigd voelden door de intimiderende houding van de man, vroegen ze de politie om hulp.

De politieman die aansloot bij het gesprek en de situatie probeerde te sussen merkte ook dat de man niet voor rede vatbaar was. Toen hij zijn collega, die buiten stond te wachten, waarschuwde, escaleerde de situatie alsnog. De man trok een mes uit zijn broeksband en richtte dat op de vrouwen. De agent stuurde gelijk de hulpverleners de vergaderkamer uit en spoot pepperspray in de ogen van de verdachte. Die was daar niet van onder de indruk en bleef onbewogen staan. Omdat de man op korte afstand stond en het niet ondenkbaar was dat hij het mes ook zou gebruiken, zag de politieman geen andere mogelijkheid dan zijn pistool trekken. De 34-jarige liet het mes nog niet los maar gaf wel gehoor aan de opdracht zich om te draaien. De agent wist hem naar de grond werken. Samen met zijn collega, die hem te hulp was geschoten, kon hij hem boeien en aanhouden.

De man zit nog vast.