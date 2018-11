Woning in beslag genomen in witwaszaak

Sinds december 2017 draaide een team van rechercheurs een onderzoek. De aanleiding was een controle van een auto waarbij de bestuurder 20.000 euro op zak had waar hij geen verklaring voor kon geven. Het onderzoek leidde naar een pand waar 160.000 euro en meerdere dure horloges werden aangetroffen. Aan de hand daarvan begon dit witwasonderzoek. Er belandden verschillende puzzelstukjes op de goede plek, waardoor het onderzoek vorige week in de versnelling kwam. Dinsdag werden daarom drie mannen, 41, 42 en 45 jaar uit Rotterdam, aangehouden. Vervolgens zijn er vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht wat in totaal 17.210 euro en vreemde valuta opleverde. Een zeer luxe ingerichte woning in Rotterdam-Zuid ter waarde van een paar ton, is in z’n geheel in beslaggenomen. Ook In de deze woning lagen dure horloges, alsmede sieraden, kleding en tassen en meerdere telefoons waar beveiligd mee gecommuniceerd kan worden. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, zijn er ook nog drie dure suv’s in beslag genomen die in gebruik waren bij de verdachten. Politie en Belastingdienst hebben alle spullen afgepakt en er zijn grote hoeveelheden digitale data en administratie meegenomen voor de bewijsvoering van de strafbare feiten.

Financiële economische recherche (Finec)

De financiële recherche bestaat uit specialisten binnen de regionale recherche die zich richten op kortdurende maar ook jarenlange onderzoeken naar criminele geldstromen. In zo’n onderzoek volgen ze het spoor dat het geld aflegt, onderzoeken ze facturen, pluizen ze administratie uit, krijgen ze inkijk in bank- en belastinggegevens en vormen ze een beeld van het vermogen en de (waardevolle) bezittingen van iemand. In opdracht van het OM kunnen zij conservatoir beslag leggen op banktegoeden en bijvoorbeeld huizen, auto’s en dure sieraden die kunnen zijn betaald met door misdaad verkregen geld. Met dat beslag kan worden voorkomen dat een verdachte kostbaarheden van de hand doet op of een andere naam zet, voor het geval de rechter besluit dat de verdachte een boete, schadeloosstelling of compensatie moet betalen.