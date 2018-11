Bestuurder slingerende autoambulance aangehouden

Daar zagen ze een autoambulance rijden met daarop twee auto´s. Ze gaven de bestuurder een volgteken, maar de man zette zijn voertuig op de vluchtstrook stil. Ze namen een drugstest bij hem af en de man bleek onder invloed van amfetamine en wiet te zijn. Daarop is hij aangehouden. De verdachte bleek ook nog een flesje met vermoedelijk GHB op zak te hebben. De verdachte is afgevoerd naar het politiebureau waar bloed bij hem is afgenomen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.