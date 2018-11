BOA en agenten houden mannen met vuurwapen aan

De twee opsporingsambtenaren zagen tijdens hun surveillance op donderdag 22 november een verlaten auto op een bospad staan. Dat vonden ze opvallend. De bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Ze besloten de auto van een afstandje in de gaten te houden. Rond 20.15 uur kwam de auto, met daarin twee mannen, hen tegemoet rijden. Ze besloten het duo te controleren. In het voertuig bleek een pistool te liggen. Dit is in beslag genomen. En de twee mannen (42 en 48 jaar oud), allebei zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden. De verdachten worden in de loop van vandaag verhoord.