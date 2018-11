Integrale controle gericht op koeriersbedrijven

Politie en andere overheidsdiensten wilden met deze controle vooral veel informatie binnenhalen over wie er in welke busjes en bestelauto’s rondreden. Zo werd er gekeken naar de achtergronden van de koeriers, maar bijvoorbeeld ook de technische staat van hun voertuig en of ze aan de verdere eisen die binnen de post- en koeriersbranche gelden voldeden. Opzet is ook de chauffeurs uit de anonimiteit halen. Het idee bestaat dat koeriersbedrijven gebruikt worden door criminelen. Daar moet de politie meer de vinger achter krijgen om ze weerbaarder te maken en de rotte appels er uit te halen.

Burgemeester Ederveen uit Valkenswaard, verantwoordelijk portefeuillehouder post- en koeriersdiensten: “Wij zijn met post- en koeriersbedrijven in gesprek om elkaar beter inzicht te geven wat er allemaal speelt in deze wereld. De post- en koeriersdiensten kunnen ons informatie aanleveren over hun werkzaamheden en wij informatie over criminele activiteiten die wij uit onderzoeken en proeven hebben opgehaald. Ondermijnende activiteiten vinden wij met elkaar onwenselijk; we willen dit voorkomen en aanpakken.”