Zelfs kinderen ingezet bij honderden auto- en camperinbraken

Door het team mensenhandel werd onderzoek gedaan naar mensenhandel en uitbuiting. Hierbij bleek dat een van de kinderen in opdracht van de vader geld met een gestolen pinpas heeft opgenomen. Tevens is het vermoeden ontstaan dat de kinderen geen of onvoldoende scholing hebben genoten. Ook is door het criminele gedrag een scheve machtsverhouding ontstaan, waarbij geen duidelijke ouder-kind rol meer was. De ouders hebben profijt gehad van het crimineel gedrag van hun kinderen en zullen hiervoor vervolgd worden. Politie en justitie brengen het nieuws over dit onderzoek speciaal tijdens de Week tegen Kindermishandeling naar buiten. Zij pleiten er beiden voor om de veiligheid van minderjarige kinderen te vergroten.