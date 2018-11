Verdachte steekincident belt zelf politie

De politie werd rond 11.15 uur gebeld door de verdachte. Die kon daarna snel, op straat, worden aangehouden. De man had een mes op zak. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was op dat moment aanspreekbaar. Recherche en forensische opsporing zijn een onderzoek in de woning gestart. De verdachte is afgevoerd naar het politiebureau en vastgezet.