Tweetal in gestolen auto in bezit buit tasdiefstal

Collega’s controleerden een auto, waarvan het kenteken geregistreerd stond als gestolen. Ook was een soortgelijke auto mogelijk eerder bij een diefstal in Someren betrokken was geweest. De twee inzittenden, een man van 37 jaar uit Eindhoven en een vrouw van 28 jaar zonder vast woonadres, werden meteen gearresteerd. De betreffende auto namen we in beslag voor onderzoek. Uiteindelijk bleken er gestolen kentekenplaten op een eveneens gestolen auto te zijn gemonteerd. De auto was op 18 november in Eindhoven gestolen.