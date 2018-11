Buschauffeurs gecontroleerd op rijden onder invloed

Rond 4.30 uur begon de controle aan de Beersdalweg in Heerlen. Verschillende collega’s van Team Verkeer van Politie Limburg gingen op pad om de buschauffeurs te onderwerpen aan een alcoholtest. Eerder dit jaar is dit ook gedaan bij machinisten van treinen in Maastricht. Ook toen bleek niemand onder invloed achter het stuur te zitten. Een positief resultaat, zeker als je bekijkt dat de buschauffeurs tientallen mensen vervoeren per dag. De controles worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid op de wegen te vergroten. Net zoals we alcoholcontroles bij automobilisten organiseren doen we dat ook bij treinmachinisten, buschauffeurs en andere vervoerders.



De controle duurde tot ongeveer 8.30 uur. Het busvervoer heeft geen vertragingen opgelopen door de controles van de politie.