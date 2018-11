Weggebruikers passen snelheid goed aan i.v.m. wegwerkzaamheden A76

Tijdens de aanleg van het turboverkeersplein geldt tot medio 2019 een maximumsnelheid van 70 km/u. Deze snelheidsverlaging is nodig vanwege de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers en voor de verkeersdoorstroming. In aanloop naar de werkzaamheden heeft de politie aangekondigd om gedurende de werkzaamheden controles uit te zullen gaan voeren.



Begin oktober is de politie gestart met de snelheidscontroles langs de A76 (in zuidelijke richting). Tijdens de eerste controles lag het overtredingspercentage rond de 3%, maar inmiddels is dit percentage gedaald tot bijna nihil. En daar kun je mee thuiskomen!



Betrokken partijen zijn dan ook positief over het feit dat weggebruikers hun snelheid zo goed aanpassen. Een opsteker voor de weggebruikers. Volgens de huidige planning is de volledige aansluiting in Nuth inclusief het turboverkeersplein eind 2019 gereed.