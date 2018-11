Zwaar illegaal vuurwerk bij jongeren in Vathorst

In Vathorst kwamen op 13 en 16 november 2018 meldingen binnen van harde knallen. Wanneer collega’s op deze meldingen af gaan, weten ze de verdachten op heterdaad te betrappen en staande te houden. In beide gevallen hebben de jongeren een flinke hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk bij zich. De één maar liefst zo’n 45 nitraten, de ander 15 Cobra6. De politie neemt deze in beslag.



Grote schade

Dit vuurwerk is levensgevaarlijk. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor inwoners in de wijk, hulpdiensten en de politie. De kracht van dit vuurwerk is te vergelijken met de kracht van een aanvalsgranaat. Illegaal vuurwerk en zelfgemaakte vuurwerkbommen zorgen voor een kwart van al het ernstige vuurwerkletsel. Ook levert het afsteken van illegaal vuurwerk elk jaar veel overlast en schade op.



Oproep

Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Door de handel en de kopers aan te pakken. Heb je het vermoeden dat iemand in je omgeving illegaal vuurwerk bezit of verhandelt? Of heb je andere informatie over de handel in illegaal vuurwerk? Meld dit via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Doe je dit liever online? Dat kan ook via onderstaand meldformulier of via www.meldmisdaadanoniem.nl