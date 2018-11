Vermoedelijke drugsdealers en –gebruiker aangehouden na drugsdeal

Een politieagent zag vrijdag aan het begin van de middag op de kruising van de Nijverheidssingel met de Leuvenaarstraat dat een man contact had met de inzittenden van een auto. De auto komt in de politiesystemen vaker voor in relatie tot handel in verdovende middelen, reden voor de politie om de auto te controleren. Dat gebeurde in de Vincent van Goghstraat. In de auto troffen de agenten diverse telefoons en een handelshoeveelheid verdovende middelen aan. Ondertussen werd in de Tramsingel de ‘klant’ aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van 7 bolletjes cocaïne en een bolletje heroïne.