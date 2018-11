Verkeerscontrole tijdens RKC-NEC leidt naar GHB-laboratorium

In de berm werd een zak gevonden, met daarin vermoedelijk amfetamine en diverse gripzakjes met vermoedelijk cocaïne. Hij werd vervolgens aangehouden en moest meewerken aan een speekseltest, omdat hij vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen was. Tijdens de fouillering bleek bovendien dat hij in het bezit was van een boksbeugel, welke verboden is. Ook werd in zijn auto GHB aangetroffen. Met geld dat hij op zak had, kon hij zijn openstaande boete voldoen, de rest van het geld werd in beslag genomen. De man is meegenomen naar het politiebureau, daar weigerde hij zijn medewerking aan een bloedonderzoek vanwege het rijden onder invloed van drugs. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en is zaterdag verhoord.