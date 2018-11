Politie houdt verdachten openlijke geweldpleging aan

Tilburg - De politie is volop bezig met het onderzoek naar een openlijke geweldpleging in een eetgelegenheid in de Jupiterstraat op vrijdagmiddag 23 november 2018. Een groep mannen wordt ervan verdacht in de zaak een 24-jarige man en een 27-jarige man uit Tilburg te hebben mishandeld. Beide mannen raakten gewond.